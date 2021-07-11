عروض هوندا السعودية اليوم  Honda وأسهل طريقة تقسيط السيارات من بنك الراجحي والشروط المطلوبة

عروض هوندا السعودية اليوم Honda يمكن الحصول عليها بالتسقيط بمختلف الأنماط من خلال بنك الراجحي السعودي بناءً على احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر سيارات هوندا من أكثر الأنواع التى يقبل على اقتنائها الكثيرون لإمكانياتها التى تميزها فضلا عن أن أسعارها في السعودية مناسبة مقارنة بالماركات الآخري، لذلك عروض هوندا السعودية اليوم تمثل اهتمام للكثيرون، وأيضًا شروط تقسيط سيارات من بنك الراجحي تكون على سيارات هوندا وغيرها، وطريقة الدفع والتقسيط الإلكترونية متاحة من أي مكان في المملكة.

عروض هوندا السعودية اليوم

يأتى عروض هوندا السعودية اليوم على جميع السيارات بداية من عام 2020 و2021 على أن يختار العميل موديل سيارة هوندا المناسب له، حيث تأتى سيارة هوندا ضمن فئة الدفع الأمامي وتكون بنمطين للقيادة عادي ورياضي وهى أنماط مناسبة للحصول عليها يالتقسيط وفق احتياجات راغبي شراء سيارات هوندا السعودية اليوم.

عروض هوندا السعودية الجديدة

يمكن الإطلاع على عروض هوندا السعودية الجديدة واختيار المناسب منها من موقع هوندا الرسمي حيث هنا تخفيضات وعروض جديدة على السيارات بمختلف الموديلات، كل ما يتطلبه الأمر تحديد الموديل المناسب.

شروط تقسيط سيارات من بنك الراجحي

حُددت شروط تقسيط سيارات هوندا من بنك الراجحي للموظفين على النحو التالي:

أن يكون العميل عمره يتراوح بين 21 لـ 65 عام.

أن يتم الموافقة عليه من إدارة مصرف الراجحي.

لايقل راتب الموظف الحكومي عن 2000 ريال سعودي و 3200 ريال سعودي للقطاع الخاص.

أن يكون موظف في مكان لمدة لاتقل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي و6 أشهر للقطاع الخاص.

طريقة تقسيط سيارات هوندا من مصرف الراجحي

وفر مصرف الراجحي إمكانية التقسيط من خلاله، على عروض هوندا 2021 على النحو الآتي: