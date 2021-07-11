طريقة حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية بالخطوات 1443، من الخدمات الطبية المهمة التي يبحث عنها كافة سكان المملكة العربية السعودية بعد أخذ الجرعة الأولى في محاولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتتيح كافة المراكز العلاجية في المملكة جرعات لقاح كورونا المختلفة، وسوف نتناول الحديث عن طرق الحجز التي يمكن من خلالها أخذ الجرعة الثانية خلال الأسطر التالية.

طريقة حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية 1443

تعتمد المملكة العربية السعودية على الخدمات الإلكترونية بشكل كبير مؤخراً، ولهذا فهي تتيح تطبيق صحتي لكافة الخدمات الطبية من بينها حجز مواعيد لقاح فيروس كورونا، وإليكم الخطوات المتبعة لحجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا:

من خلال تطبيق صحتي يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية.

الدخول إلى التسجيل في لقاح كورونا.

بعدها يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالفرد والحرص على أن تكون البيانات سليمة.

تحديد الفئة المستفيدة من اللقاح كورونا الجرعة الثانية.

تكملة البيانات والتسجيل من خلال النقر على الزر الخاص به.

التأكد من إضافة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لمتابعة الموعد الذي يتم تحديده من قبل وزارة الصحة.

حجز لقاح كورونا الجرعة الثانية

انتشار كورونا المستجد من أكثر الموضوعات التي يهتم بها ويبحث عنها كافة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك للتعرف على أفضل الطرق لمواجه هذا الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.

ولهذا يتم البحث عن أفضل طرق حجز موعد لقاح كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية، وتوفر وزارة الصحة السعودية العديد من الطرق التي تساعد سكان المملكة على حجز موعد تلقي اللقاح.

وقد أكدت الوزارة أن موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا يختلف باختلاف نوع اللقاح، بالنسبة للقاح فايزر تكون الجرعة الثانية بعد مرور 3 أسابيع، وفي بعض الحالات من الممكن أن تكون بعد 4 أسابيع، ويتم حجز موعد الجرعة الثانية من خلال موقع صحتي التابع لوزارة الصحة أو من خلال التواصل معهم هاتفيا.

حجز موعد لقاح كورونا هاتفياً

تعمل وزارة الصحة السعودية على توفير كافة الطرق التي من شأنها أن تساعد المواطنين والمقيمين في السعودية على تلقي جرعة لقاح كورونا.

ولهذا فهي تتيح رقم هاتف ثابت يمكن التواصل من خلاله لحجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ويمكن الحجم من خلال الرقم الثابت التالي (937)، وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة حجز لقاح كورونا الجرعة الثانية بالخطوات رسميًا.