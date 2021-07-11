رئيس البرلمان الألمانى يطالب بزيادة نفقات الدفاع فى مواجهة روسيا والصين

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، قال شويبله: "يجب علينا مواجهة تسليح روسيا والصين، تمامًا مثلما يتعين علينا حماية الفضاء الإلكترونى فى مواجهة أية هجمات إلكترونية، ومكافحة الإرهاب.. هذا له الأولوية".

وأضاف رئيس البوندستاج: "يتعين علينا المضى قدمًا فى النفقات الخاصة بالدفاع من أجل الوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسى بإنفاق 2% من إجمالى الناتج المحلى على الدفاع".

وتلتزم دول الناتو بالعمل على الوصول إلى إنفاق 2% على أنشطة الدفاع من إجمالى الناتج المحلى لكل دولة، فيما كانت آخر نسبة لنفقات ألمانيا على الدفاع 1.56% من إجمالى الناتج المحلى.