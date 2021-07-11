العراق: إيران تقطع عنا المياه تماما.. وسنلجأ للمجتمع الدولي

أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، أن إيران "قطعت المياه بشكل تام عن العراق"، ملوحة باللجوء إلى المجتمع الدولي في حال استمر الوضع.
وقال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الأحد، إن "الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا"، فيما أشار إلى "اتخاذ حلول لتخفيف ضرر شح المياه في محافظة ديالى" شرقي العراق.
وتتحكم إيران في سريان المياه بأنهار سيروان والكارون والكرخة، التي تمد مناطق شرق العراق بالمياه العذبة.
وقال الحمداني في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، إن المياه التي تصل العراق من إيران "أصبحت صفرا"، ملمحا إلى "اللجوء للمجتمع الدولي من أجل تقاسم الضرر وإطلاق حصة العراق المائية حسب المواثيق الدولية".
ولفت الوزير إلى "اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في ديالى بسبب شح المياه"، مضيفا: "الخزين المائي جيد لتأمين الخطة الصيفية والشتوية ومياه الشرب".
وتابع الحمداني: "تحدثنا مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، إلا إننا لم نحصل على إجابة حتى الآن"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تبقى الأمور من دون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية مع الدول المتشاطئة".
وذكر وزير الموارد المائية أن "الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهار سيروان والكارون والكرخة".
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