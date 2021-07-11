وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الأحد، إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام.
وستعقد مريم الصادق المهدي خلال هذه الزيارة مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغيي لافروف، حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.
كما ستلتقي الوزيرة بأليكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.
وتعقد وزيرة الخارجية السودانية، منذ أيام، لقاءات رسمية مع مسؤولي عدد من الدول والمنظمات، لشرح موقف السودان من سد النهضة الإثيوبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة خارجية السودان تصل روسيا وتعقد مباحثات مع لافروف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.