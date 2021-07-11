شعارات مؤيدة لطالبان تثير غضبًا فى باكستان.. والشرطة تحقق

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، جاءت واقعة شعارات طالبان يوم أمس السبت، حيث أقيمت مراسم الجنازة فى بيشاور، عاصمة إقليم خيبر - باختونخوا بشمال غرب البلاد، المتاخم لأفغانستان، حيث احتشدت الجموع فى أعقاب إعادة جثمانه إلى المدينة من منطقة حدودية.
وتداول رواد مواقع الإنترنت مقطع فيديو لمراسم الجنازة، ويظهر فيه أشخاص يرددون شعارات مؤيدة لطالبان ويحملون أعلام "إمارة أفغانستان الإسلامية"، التى يستخدمها تنظيم طالبان، ما أثار غضبًا وسخطًا فى البلاد، ودفع الشرطة لفتح تحقيق.
وقال ضيا الله، المسؤول بشرطة بيشاور: "جرى فتح قضية، والشرطة تبحث عن المسؤولين عن هذا العمل المستهجن"، لافتًا إلى أنه لم يتم اعتقال أى شخص على صلة بهذه القضية.
وتأتى الواقعة مع تمدد حركة طالبان داخل الأراضى الأفغانية المجاورة، بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
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