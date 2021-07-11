موعد صرف حساب المواطن دفعة يوليو 2021 وأبرز شروط استحقاق الدعم

موعد صرف حساب المواطن، الكثير من الاشخاص محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية يتسائلون عن موعد صرف حساب المواطن، وهو برنامج حساب المواطن الذي انطلق في عام 1438\2017، وحتى الآن فقد تم صرف ما يبلغ عدد 43 دفعة من الدفعات الخاصة بالدعم المالي والذي يقدم للأسر المتوسطة والمحدودة الدخل ، حيث يهدف ها البرنامج إلى تنمية وتحسين المستوى الاجتماعي والمادي للسعوديين كي يستطيعون التغلب على أعباء ما يعانون من الجانب الاقتصادي بل وتحقيق العدالة بين الفئات المختلفة في المجتمعن وقد قامت الجهات المختصة بتحديد ها الموعد على أنه سيكون في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن في حال صادف هذا اليوم يوم الدمعة أو يوم سبت، فإنه لابد من تاجيله ولو يوم واحد فقط، اما إذا كان يوم جمعة؛ فيقدم موعد الصرف حتى يوم الخميس.

موعد صرف حساب المواطن

متابعينا ومتبعاتنا على موقع ثقفني نحيط علم سيادتكم بان اليوم هو اليوم المقرر ايداع الدعم المالي فيه لجميع الاسر الفقيرة والمتوسطة الدخل، فكما سبق وذكرنا أنه من المقرر أنه سيتم في يوم 10 أي السبت أمس، ولكن قد تم تأجيله إلى اليوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو لعام 2021 والذي يوافق هجري 1 من شهر ذي الحجة، لذا تابعوا الموقع الخاص بحساب المواطن لحظة بلحظة لأنه في اي وقت سيتم الإعلان عن نزول المنحة المالية للطوائف الخاصة والتي سبق تحديدها والاتفاق عليها من قبل الحكومة السعودية.

شروط الاهلية في برنامج حساب المواطن

وبعدما تعرفنا على موعد صرف حساب المواطن، وجب الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون في المواطن بحيث يكون من مستحقي الدعم المالي من برنامج حساب المواطن، وإليكم اهم هذه الشروط: