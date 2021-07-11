استعلام حساب المواطن برقم الهوية .. رابط وخطوات الاستعلام بعد إيداع الدفعة ال 44

استعلام حساب المواطن برقم الهوية، بعدما تم الاعلان عن بدء عملية إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 44 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تزداد عمليات البحث بشكل كبير في جميع المحركات المختلفة من أجل استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وذلك حيث أعلن الحساب الرسمي على تويتر عن بدء إيداع الدعم الخاص بالدفعة 44 والتي تستمر حتى نهاية اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري، وذلك حيث يترقب الآلاف من المواطنين الذين لهم حق الأهلية في الاستفادة من الحساب من برنامج الخاص بالمواطن وذلك من أجل نزول الدعم المادي الخاص بهم والخاص بالدفعة الراعبة والأربعين في حساباتهم البنكية، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات حول الاستعلام عن الحساب..

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يصبح بإمكان كافة المواطنين المستحقين لأهلية الحساب استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442 عبر الموقع الإلكتروني الخاص به على الإنترنت دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، والجدير بالذكر أن حساب المواطن قد أوقف التسجيل الخاص به بشكل مؤقت، كما تم الإعلان عن بدء عملية إيداع الدعم الخاص بالمواطنين السعوديين في اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري ويستمر الإيداع حتى نهاية اليوم ويصبح لكافة المواطنين أحقية الاستعلام عن الحساب بشكل إلكتروني عن طريق عدة معلومات بسيطة والتي من أهمها رقم الهوية، كما بلغ عدد المواطنين المستفيدين من الحساب والدعم من البرنامج نحو 12.7مليون مواطن ومواطنة في المملكة العربية السعودية.

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من الحساب الخاص بالدفعة 44 استعلام حساب المواطن برقم الهوية عن طريق عدة خطوات بسيطة كالآتي:

أولًا: يتوجه المواطن مستحق الدعم إلى رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني.

ثانيًا: كما يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى البرنامج عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور.

ثالثًا: كما يتم إدخال الكود الظاهر أمامك على الشاشة.

رابعًا: يتم الضغط على تسجيل الدخول.

كما أكد برنامج حساب الموان على أن الإيداع الخاص بالدفعة الجديدة 44 سكون للمستفيدين الذي استوفوا كافة الشروط والمكتملة طلباتهم فقط.