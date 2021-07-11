نتائج التاسع 2021 moed gov sy والإستعلام عن النتائج حسب الاسم ورقم الاكتتاب

نتائج التاسع 2021 moed gov sy، يتسائل الكثير من االطلبة والطالبات في دولة سوريا وحتى اولياء الأمور عن نتائج التاسع 2021 moed gov sy، ففي الأيام القليلة الماضية تقوم وزارة التربية التعليم السورية بالاستعداد أثناء الأيام القادمة للإعلان عن هذه النتائج والخاصة بظهور شهادة التعليم الاساسي والاعدادية الشرعية وذلك بعد قتراب انتهاء أعمال المواجعة والتصحيح الدقيق لكل الأوراق الخاصة بالاجابات للصف التاسع في دولة سوريا في جميع فروعها لعام 2021، وأثناء التقرير التالي سنتعرف معكم من خلال موقع ثقفني على كل التفاصيل التي تحتاجونها سواء الموعد المحدد لظهور هذه النتائج أو رابط الاستعلام عنها.

موعد ظهور نتائج التاسع 2021 moed gov sy

تزدادا نتائج البحيث يومًا بعد يوم للتعرف على نتائج التاسع 2021 moed gov syن حيث أشارت وزارة التربية والتعليم في دولة سوريا في بيان رسمي ان الطلاب في لصف التاسع قد ادوا الامتحانات الخاصة ببرنامج الدورة الاولى بداية من 30 أيار إلى 16 من حزيران الماضي بمادتي الروسية واللغة الفرنسية، وقد بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين قاموا بالتقدم إلى الامتحانات الخاصة بالتعليم الاساسي والشهادة الاعدادية 316 ألف تلميذة وتلميذ على كل مستوى محافظات سوريا، وبالنسبة للتوززيع فقد تم توزيعهم على ما يعادل 2601 مركز ولجنة امتحانية في سوريا، وقد قامت الوزارة بالاعلان في موعد سابق أن في غضون الساعات القليلة القادمة خاصةً قبليوم 16 من تموز الجاري، وذلك عن طريق التطبيق الخاص بنتائج الامتحانات وايضًا موقع وزارة التربية والتعليم السورية عن طريق الدخول إليهم عن طريق رقم الاكتتاب واسم الطالب في شهادة التعليم الاساسي لدولة سوريا 2021.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 moed gov sy

وبعدما تعرفنا على موعد ظهور نتائج التاسع 2021 moed gov sy، الآن سنتعرف معكم على رابط الاستعلام عن هذه النتائج الخاصة بالتعليم الاساسي والاعدادية الشرعية والتي يطلق عليها التاسع سوريا 2021 الدورة الأولى، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بالوزارة وتطبيق وتحميل نتائج الامتحانات ثم ينبغي اتباه هذه الخطوات: