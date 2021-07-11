الجيش الليبى يستعد لفتح طريق «سرت - مصراتة» قبل عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، أكدت مصادر فى الجيش الوطنى الليبى أن قواته بدأت فى وضع خطة للانتشار الأمنى، وتوزيع نقاط المراقبة والتفتيش، تمهيدًا للإعلان رسميًا عن فتح الطريق الساحلى خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل عيد الأضحى.

وبحسب الصحيفة، أشارت المصادر الليبية إلى انتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة لتأمين الطريق الساحلى غرب مدينة سرت، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة التى تضم ممثلى الجيش وقوات حكومة الحكومة "5+5".