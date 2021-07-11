طهران تستدعى سفيرة سلوفينيا بسبب المعارضة الإيرانية

جدة - نرمين السيد - استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، سفيرة سلوفينيا لدى طهران، لتقديم احتجاجهم الرسمى على مشاركة رئيس الوزراء السلوفينى يانيز يانشا، فى اجتماع افتراضى للمعارضة الإيرانية خارج البلاد.





وحسبما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، قالت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن "مدير شؤون البحر المتوسط وشرق أوروبا فى وزارة الخارجية الإيرانية قام باستدعاء السفيرة السلوفينية لدى إيران كريستينا رادى، وسلمها مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة".

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن اللقاء أكد "على أن مشاركة رئيس وزراء سلوفينيا الافتراضية فى اجتماع نظمته زمرة (إرهابية ومبغوضة) من الشعب الإيرانى، والتصريحات التى لا أساس لها من الصحة والسخيفة من جانب هذا المسؤول السلوفينيى، تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية وطبيعة العلاقات الثنائية، وهى مدانة".

وكانت "المقاومة الإيرانية" نظمت مؤتمرها السنوى، أمس السبت، تحت عنوان: "إيران الحرة 2021"، وشارك فى اللقاء شخصيات سياسية وأوروبية وأمريكية بارزة، وذلك تزامنًا مع خروج تجمعات احتجاجية فى برلين ولندن وبروكسل.