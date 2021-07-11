الجبير: أمام السعودية وعمان مستقبل واعد فى الشراكة لنماء البلدين

جدة - نرمين السيد - وقال الجبير، إن "أمام السعودية وعمان مستقبل واعد فى الشراكة والتعاون لنماء البلدين"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل صباح اليوم الأحد، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، فى مدينة نيوم، فى أول لقاء رسمى منذ جائحة كورونا.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتى البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره فى مختلف المجالات بما يعود على شعبى البلدين بالخير والنماء.