إنجلترا وإيطاليا.. إلى أي جانب يقف التاريخ؟

قبل المواجهات الرياضية الكبرى، تلعب الأرقام أحيانا دورا مهما في تحفيز فريق للتغلب على آخر، أو تثير قلق منافس من المواجهة إن كانت الإحصاءات لا تصب في صالحه.

فماذا تقول الأرقام قبيل اللقاء المرتقب الأحد بين إيطاليا وإنجلترا، في نهائي "يورو 2020"؟

يدخل منتخب "الأسود الثلاثة" النهائي المقام في لندن باحثا عن لقبه القاري الأول، بينما تسعى إيطاليا لتحقيق البطولة البعيدة عن خزائنها منذ قرابة 53 عاما.

والتقى الطرفان خلال 27 لقاء سابقا، نجحت خلالها إيطاليا في تحقيق 11 فوزا، مقابل 8 انتصارات لإنجلترا و8 تعادلات.

وعلى مستوى اللقاءات الرسمية، تواجه المنتخبان في 8 مباريات، فازت إيطاليا في 6 بينما انتصرت إنجلترا مرة وحيدة، كانت عام 1977 ضمن تصفيات كأس العالم، وانتهى لقاء بالتعادل.

وخلال البطولات الكبرى (اليورو وكأس العالم)، التقى المنتخبان 4 مرات حسمتها إيطاليا جميعا، فيما لم تنجح إنجلترا في تحقيق أي فوز، وجاءت المواجهات التالي:

- دور المجموعات ببطولة أوروبا عام 1980.. 2-1 لإيطاليا.

- تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال 1990.. 2-1 لإيطاليا.

- ربع نهائي يورو 2012.. فازت إيطاليا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

- دور المجموعات بكأس العالم 2014.. 2-1 لإيطاليا.