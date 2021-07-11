“هنا” آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2021

آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتسائل الكثير من الافراد عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي، أي أن الأفراد الذي يرغبون في دبح الأضحية يريدون التعرف علىآخر موعد شرعي يمكن له قص شعرهم وأظافرهم اسوةً بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد أوضحت دار الافتاء أن المضحي يسن إذا اراد الأضحية، ولمن يعرف أن غيره يضحي عنه؛ الا يقوم بإزالة أي شئ من شعره أو بدنه سواء بقصه أو حلقه أو غير ذلك، ولا حتى شيئًا من أظافره سوءا عن طريق تقليمها أو غيره، وذلك من أول ليلة ليوم واحد من ذي الحجة إلى الفراغ من الانتهاء من ذبح الاضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في “صحيحه”.

آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي

فبالنسبة لهؤلاء الذين يتسائلون عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي، فهناك حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: “إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّى، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا” ، وعلى ذلك فأنه لمن يرغب في التضحية ، فعليه الا يأخذ من شعره أو حتى ظفره إلا إذا دخل شهر ذي الحج إلى أن يضحي، ولا يحرم عليه ذلك، وعدم الأخذ بالأولى؛ خروجًا عن خلافه، وعلى ذلك فبعدما أقرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن وقفة عرفة سيكون في 19 من الشهر يوليو الجاري، على ان يكون أول أيام عيد الأضحى 20 من ذات الشهر عل حسب ما افادت به الأخبار، لذا سيكون آخر موعد لقص الأظارفر والشعر سيكون قبل مغرب اليوم السبت لمن يريد الأضحية.

احتفالات عيد الاضحى المبارك

وبعدما تعرفنا على آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي، وجب الإشارة إلى ان عيد الأضحى من اكثر الأعياد التي يحبها الوطن العربي نظرًا للدبح والتفرقة على الأهل والأصحاب والاهم من ذلك الفقراء والمساكين في جو مبهج يملأه السعادة والفرح سواء من قبل الصغار أو الكبار.

في هذا المقال عبر موقع ثقفني نكون قد قدمنا لكم إجابة واضحة على أخر موعد يتم فيه قص الأظافر وحلق الشعر بالنسبة للأشخاص الذين سيقومن بالأضحية في عيد الأضحى المبارك، وذلك حيث قد بدأ اليوم الأول من العشر الأوائل من ذي الحجة في اليوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم العشرين من شهر يوليو.

يتطلع الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم والراغبين في عمل الأضحية خلال هذا العيد في التعرف على اخر موعد لقص الشعر والاظافر، حيث أن هناك موعد محدد لا يجب بعده أن يقوم المضحي بقص الشعر أو الاظافر وحتى ذبح الاضحيه، وقدمنا لكم الموعد في هذا المقال للتعرف عليه، علما بأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سوف يوافق يوم 20 من شهر يوليو الجاري.