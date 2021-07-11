عاجل.. الملك سلمان يستقبل سلطان عمان فى نيوم

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الزيارة فى إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتى البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره فى مختلف المجالات بما يعود على شعبى البلدين بالخير والنماء.

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