صورة.. أول ظهور علنى للبابا فرنسيس بعد العملية الجراحية

جدة - نرمين السيد - وخرج البابا إلى شرفة فى مستشفى جيميللى فى روما ليرأس صلاته الأسبوعية أمام مئات الأشخاص.

ونشر الحساب الرسمى للبابا عبر انستجرام، صورة وعلق عليها:" دعونا نصلى من أجل جميع المرضى الذين لا يمكن تركهم بمفردهم، وأن ينال الجميع مسحة الإصغاء والقرب والعناية، يمكننا جميعًا القيام بذلك من خلال زيارة أو مكالمة هاتفية أو يد ممدودة، فى هذه الأيام التى قضيتها فى المستشفى اختبرت مدى أهمية الرعاية الصحية الجيدة للجميع. يجب ألا تضيع هذه المنفعة الثمينة التى تحتاج إلى التزام الجميع".

وكان البابا فرنسيس قد خضع لجراحة استئصال جزء من القولون استغرقت ثلاث ساعات الأحد الماضى، حيث سيكمل 7 أيام فى المستشفى تحسباً لأى مضاعفات.