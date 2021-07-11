- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وخرج البابا إلى شرفة فى مستشفى جيميللى فى روما ليرأس صلاته الأسبوعية أمام مئات الأشخاص.
ونشر الحساب الرسمى للبابا عبر انستجرام، صورة وعلق عليها:" دعونا نصلى من أجل جميع المرضى الذين لا يمكن تركهم بمفردهم، وأن ينال الجميع مسحة الإصغاء والقرب والعناية، يمكننا جميعًا القيام بذلك من خلال زيارة أو مكالمة هاتفية أو يد ممدودة، فى هذه الأيام التى قضيتها فى المستشفى اختبرت مدى أهمية الرعاية الصحية الجيدة للجميع. يجب ألا تضيع هذه المنفعة الثمينة التى تحتاج إلى التزام الجميع".
وكان البابا فرنسيس قد خضع لجراحة استئصال جزء من القولون استغرقت ثلاث ساعات الأحد الماضى، حيث سيكمل 7 أيام فى المستشفى تحسباً لأى مضاعفات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة.. أول ظهور علنى للبابا فرنسيس بعد العملية الجراحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.