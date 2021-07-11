السلطات الأفغانية تعلن تشغيل منظومة دفاع جوى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزارة الدفاع الأفغانية فى بيان لها، إن "نظام الدفاع الجوى حديث الإنشاء دخل طور التشغيل عند الساعة 02:00 فجر هذا الأحد" حسب التوقيت المحلى لأفغانستان.

وأضاف البيان، أن هذه المنظومة "أثبتت فاعليتها فى أرجاء العالم فى صد الهجمات بالصواريخ والقذائف"، وذلك دون توضيح أى معلومات حول اسم المنظومة أو تاريخ نشرها.

ويأتى الإعلان عن المنظومة الأفغانية تزامنًا مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، حيث أطلقت طالبان هجومًا واسع النطاق على القوات الأفغانية فى بداية مايو، لتسيطر بذلك على مساحات شاسعة فى العمق الأفغانى، بعدما فقدت القوات الحكومية الدعم الجوى الأمريكى.

وبحسب "فرانس برس"، تسيطر القوات الأفغانية على المحاور الرئيسية وكبرى المدن الإقليمية فقط، وسط حصار يفرضه المتمردون حول الكثير منها، ومخاوف احتمال هجوم طالبان على العاصمة كابول.

ومن المقرر أن تتيح منظومة الدفاع الجوى الحالية التى كانت فى قاعدة باجرام، إصدار إشارات الإنذار ضمن النطاق الذى تغطيه.