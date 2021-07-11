بالفيديو.. ولي العهد السعودي يستقبل سلطان عمان

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، في مطار خليج نيوم، سلطان عمان هيثم بن طارق.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة "دولة" إلى السعودية، تستغرق يومين.

وجرى استقبال سلطان عمان بمراسم رسمية، حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا رسمت فيه ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيباً بقدومه. كما تم عزف السلامين الوطنيين للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

وبعدها، توجه ولي العهد السعودي وسلطان عُمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن سلطان عمان يزور السعودية تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.