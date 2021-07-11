“مفعل” men gov ma نتائج الدورة الاستدراكية 2021 برقم المسار خطوات الاستعلام عن نتائج الباكالوريا

نتائج الدورة الاستدراكية 2021، في الساعات القليلة الماضية تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا في جميع أنحاء الولايات المغربية وذلك حيث يرغب الآلاف من الطلية والطالبات في الاستعلام عن نتائج الدورة الاستدراكية 2021 من الباكالوريا للعام الدراسي 2021، حيث كان هؤلاء الطلبة قد قدموا على هذه الدورة من قبل وتم قبولهم وترشحيهم لأداء الامتحانات الخاصة بها، وبعد أن أتموا هذه الامتحانات الخاصة بهم قاموا يترقبوا الآن بشكل كبير في جميع الولايات المغربية الاعلان عن ظهور هذه النتائج حيث كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المغربية قد أعلنت عن ظهور هذه النتائج فور الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بهم والانتهاء من عمليات الرصد وتجميع الدرجات وكذلك رفع النتائج على الموقع الإلكتروني، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالاستعلام عن النتائج للعام الدراسي 2021.

الاستعلام عن نتائج الدورة الاستدراكية 2021

يسعى العديد من الطلبة والطالبات للاستعلام عن نتائج الدورة الاستدراكية 2021، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المغربية عن أنها ستقوم بالإعلان عن هذه النتائج الخاصة بالطلبة في الساعات القليلة القادمة، كما يمكن لكافة الطلبة الاستعلام عن هذه النتائج عبر عدة مواقع كالآتي:

أولًا: يتم الدخول إلى موقع مسطحة التعليم Taalim.ma.

ثانيًا: يتم الاستعلام عن النتائج عبر بوابة استخراج النتائج Men.gov.ma.

ثالثًا: عن طريق الولوج إلى بوابة المترشحين الأحرار.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدورة الاستدراكية 2021

كما يبحث جميع الطلبة عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الدورة الاستدراكية 2021 والتي أعلنت وازرة التربية الوطنية والتكوين المغربية عن ظهورها في الساعات القليلة القادمة وبالتحديد في صباح اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري، ويتم الاستعلام عن هذه النتائج عبر المواقع التي ذكرناها سابقًا وذلك عن طريق الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى مسطحة التعليم وتسجيل الدخول إلى البوابة وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتائج. كما يمكن الدخول إلى البوابة الخاصة بالاستعلام عن النتائج وإدخال رقم المسار والاستعلام عن النتائج. أو الدخول إلى بوابة المترشحين الأحرار وتسجيل البيانات المطلوبة واستخراج النتائج بسهولة.

يمكن الآن لكافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بالباكالوريا المغربية الخاصة بالدورة الاستدراكية للعام الدراسي 2021 وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وخاصة بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن أن ظهور النتائج سيتم في موعد قريب بعد الانتهاء من أعمال تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات ورفعها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة على الإنترنت.

يستطيع طلاب البكالوريا الدورة الاستدراكية الحصول على النتائج الخاصة بهم وذلك عن طريق زيارة موقع مسطحة التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم في المغرب، حيث يمكن الحصول على هذه النتائج عن طريق كتابة بعض البيانات المطلوبة مثل رقم المسار الخاص بالطالب ثم الضغط على استعلام لكي يحصل الطالب على النتائج الخاصة به على الفور.