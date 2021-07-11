هُنا رقم شكاوى حساب المواطن واستعلام حساب المواطن برقم الهوية مجانًا

بعد إيداع حساب المواطن الدفعة 44 يمكن لجميع المستحقين تقديم الشكاوى عبر رابط حساب المواطن، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل عبر تلك التقرير وقام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن إيداع دفعة 44 للأشخاص المستفيدين من البرنامج، وصرح الحساب الرسمي التابع للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أتم الإيداع الدفعة 44 من البرنامج، وسوف نوضح لكم رقم شكاوى حساب المواطن والرابط الرسمي أيضا من أجل الوصول إلى تقديم الشكاوى بكل سهولة.

من المعلوم أنه تم الإعلان عن وقوف التسجيل مؤقتًا في البرنامج وذلك كان بعد صرف الدفعة 29 من الدعم الخاص بشهر أبريل في العام الفائت، وذلك في بيان رسمي لتحديث بوابة الدعم الجديدة الخاصة بالمستفيدين من الدعم التي تخص هذا الفرد المستقل، بالإضافة إلى أنه تم وقوف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتًا في هذه الأيام مع الحد الأقصى للاستحقاق، وكان عدد الأشخاص المستفيدين المشتركين في برنامج حساب المواطن وصل إلى 12.7 مليون مواطن.

في الفترة السابقة قام برنامج حساب المواطن بإيداع 1.9 مليار ريال وذلك خاص بدفعة شهر يونيو للأشخاص المستفيدين الذين تكتمل طلباتهم، حيث وصل عدد الأشخاص المستفيدين المحتملين لشروط الاستحقاق في الدفعة 43 إلى 10.5 مليون مستفيد.

كما قام برنامج حساب المواطن بالتصريح على أن مجموع التعويضات التي تم صرفها بأثر رجعي للدفعة الفائتة وصلت إلى 39 مليون ريال في المملكة العربية السعودية، ويصبح المبلغ الذي قام برنامج حساب المواطن بدفعه هو 97.7 مليار ريال منذ انطلاقه، ويوجد منهم 773 مليون ريال خاصة بتعويضات دفعات سابقة، صرح المتحدث الرسمي للبرنامج أنه يوجد 77% من المستفيدين قاموا بالحصول على الدعم من الدفعة ،44 حيث وصل متوسط الدعم الخاص بالأسرة الواحدة إلى 1054 ريال، ووصل عدد أرباب الأسر إلى أكثر من 2 مليون رب أسرة بنسبة 93٪، وكان عدد التابعين أزيد من 8.2 مليون مستفيد. وكان عدد الأشخاص المستقلين المستوفين للشروط الاستحقاق 159 ألف بنسبة 7٪.