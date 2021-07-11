الهند تعلن إجلاء جميع موظفيها من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الحكومية فى الهند، اليوم الأحد، إعادة مسؤولين من قنصليتها فى مدينة قندهار إحدى مدن جنوب أفغانستان الرئيسية، وذلك بصفة مؤقتة فى ظل استمرار اتساع نفوذ مقاتلى طالبان، بالتزامن مع انسحاب القوات الدولية من البلاد.





وفى بيان له، قال المتحدث الرئيسى باسم وزارة الخارجية الهندية، اريندام باجتشى: "بسبب القتال العنيف بالقرب من مدينة قندهار، تمت إعادة الأفراد الذين يوجد مقر عملهم فى الهند، وذلك بصفة مؤقتة". وأشار باجتشى، إلى أن الهند تتابع عن كثب تطورات الوضع الأمنى فى أفغانستان، موضحًا أن قنصلية قندهار يديرها الآن الموظفون المحليون مؤقتًا. وكان مسؤولو حركة طالبان الإرهابية أعلنوا، يوم الجمعة، سيطرة الحركة على 85% من أراضى أفغانستان، تزامنًا مع انسحاب الولايات المتحدة ودول التحالف من البلاد بعد حرب استمرت 20 عامًا، وهى التصريحات التى اعتبرتها الحكومة الأفغانية مجرد تصريحات دعائية.

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