مصرع 12 شخصًا فى انقلاب حافلة تقل مهاجرين شرق تركيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام تركية، قالت مصادر أمنية إن حافلة صغيرة انقلبت قرب قرية يوماقلى شرق تركيا، لسبب غير معروف، فيما هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحادث على الفور.
وأوضحت المصادر الأمنية، أن الحافلة كانت تقل ركاباً أكثر من طاقتها الاستيعابية، مضيفة أن النيران اشتعلت فيها عقب انقلابها، ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.
وبحسب التقارير، أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصًا، وإصابة 20 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة فى المنطقة.
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