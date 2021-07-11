“من هنا” نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021 عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية

نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021، خلال الساعات القليلة التي مضت بدأ طلاب المغرب بالبحث عن نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021، حيث قام الطلاب قبل ذلك بالتقديم على هذه الدورة وتم قبولها بها وهم ينتظرون الآن موعد ظهور النتيجة، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال أيام قليلة بكل ولايات المغرب، وقد وضحت الوزارة من قبل أن النتيجة تخضع للتصحيح وبمجرد الانتهاء من مرحلة التصحيح وتجميع الدرجات والمراجعة سوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني وعرضها أمام الطلاب، عبر موقعنا ثقفني سنوضح لك رابط الوقع وكل التفاصيل المتعلقة بالنتيجة والتي ستساعدكم على استخراج النتيجة بكل سهولة.. تابعوا معنا.

الإعلان عن نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021

جاءت بعض التصريحات نقلًا عن وزارة التربية الوطنية المغربية عن موعد ظهور نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021 ومن المؤكد أن تظهر النتيجة خلال أيام قليلة جدًا، لذا لا داعي للقلق أو التوتر من الآن، وقد حددت الوزارة موعدًا كحد أقصى لظهور النتيجة وهو اليوم الأحد الحادي عشر من يوليو الحالي، وسوف نتابع معكم خطوة بخطوة في حالة ظهور النتيجة.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021

الاستعلام عن نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021 سوف يتم بطريقتين، الأولى وفيها سوف يتم الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية ويسجل الدخول على الموقع ومنه يستعلم عن النتيجة، والثانية وهي الدخول إلى موقع مخصص للنتائج فقط، وعلى أي حال سيكون الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا مستخدمًا الطالب رقم المسار الخاص به وبريده الإلكتروني، لهذا لن يحتاج إلى الخروج من المنزل لمعرفة النتيجة.

استخراج نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021

حددت الوزارة رابط مخصص من أجل استخراج نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021 ويتم الحصول على النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية.

إدخال رقم المسار الخاص بالطالب وكذلك بريده الإلكتروني.

بعدها يتم إدخال رمز التحقق الذي ظهر أمامك على الموقع.

وافق على أنك لست روبوت.

انقر على مربع البحث، وانتظر حتى تظهر النتيجة.

ستجد النتيجة واضحة أمامك بعد دقائق في جميع المواد الدراسية بالتفصيل.

يستطيع الطالب بكل سهولة أن يحصل على النتائج الخاصة به عن طريق زيارة موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، واتباع الخطوات السابقة بشكل سليم للحصول على نتائجه في كافة المواد الدراسية الخاصة بتلك الدورة لهذا العام، ويلزم على الطالب أن يقوم بكتابة رقم المسار الخاص به بشكل سليم للحصول على النتائج على الفور.