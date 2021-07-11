الصحة العراقية: البلاد تواجه أياما عصيبة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة العراقية، أن البلاد تواجه "أياماً عصيبة"، بسبب ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إقبال المواطنين على تلقى اللقاح "ليس بالمستوى المطلوب" وسط ضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية.





وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إنه "لا يخفى أننا نواجه أياماً عصيبة، حيث أن هناك زيادة خطيرة فى الحالات المسجلة بفيروس كورونا خصوصاً خلال الأيام الأخيرة والأسبوع الأخير حيث وصلنا إلى أرقام قياسية غير مسبوقة بعد أن تجاوزنا الـ9 آلاف إصابة"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بعدد الحالات المسجلة، بل بزيادة الحالات الخطيرة". وسجل العراق يوم الخميس الماضى، 9.189 إصابة بفيروس كورونا وهو أعلى حصيلة للإصابات فى يوم واحد منذ ظهور الجائحة.

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