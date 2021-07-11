فيديوجراف.. البحرين تعلن قائمة جديدة للإرهابيين وكياناتهم

وتضمنت القائمة البحرينية الجديدة 153 إرهابيًا، و136 كيانا وتنظيما تعمل لحساب المتطرفين وتمويلهم، إذ شملت القائمة 30 جنسية، من بينهم 22 قطريًا و6 كيانات فى قطر وحدها.
كما ضمت القائمة مفتى تنظيم الإخوان الإرهابى فى ليبيا صادق الغريانى، إضافة إلى قادة الميليشيات الإرهابية فى طرابلس الليبية، على الصلابى وعبدالحكيم بلحاج، والذين انخرطوا فى تشكيل ميليشيات إرهابية ومرتزقة من خارج ليبيا.
وأكدت القائمة البحرينية على تصنيف الإرهابى يوسف القرضاوى، المصنف على قوائم الإرهاب الدولى. كما شملت القائمة قائد فيلق القدس الإيرانى إسماعيل قآانى، إلى جانب قادة آخرين من الحرس الثورى الإيرانى.
وكان حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى على رأس الكيانات والمؤسسات الإرهابية، إضافة إلى المؤسسات الراعية والداعمة للإرهاب، مثل مؤسسة الإغاثة وشركة "دوحة آبل"، ومؤسسة "قطر الخيرية" و"اتحاد علماء المسلمين".
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