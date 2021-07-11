موعد أجازة عيد الأضحى بالسعودية 1442 للقطاع العام وزارة الموارد البشرية تقر بداية ونهاية الإجازة

بدأ المواطنون السعوديون يتساءلون عن، موعد أجازة عيد الأضحى بالسعودية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وأصبح هذا الموضوع من أهم موضوعات البحث من قبل السعوديون، والمواطنون المقيمين في المملكة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وحسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجدول اليوم وأعلنت عن التوقيتات الرسمية لبداية ونهاية الإجازة حتى يتمكن المواطنون والمقيمون ترتيب أولوياتهم في خلال فترة الإجازة، سواء من خلال السياحة الداخلية وهي الأقرب إلي أغلب المواطنون في المملكة، في ظل جائحة كورونا، أو التفكير في السفر الخارجي إلي الدول الموصي بالسفر إليها من قبل الحكومة السعودية.

موعد أجازة عيد الأضحى المبارك بالسعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن أن نهاية الدوام في يوم الأربعاء 2021/07/14 الموافق 1442/12/04، وتنتهي الإجازة يوم الأحد 2021/07/25 الموافق 1442/12/15، وجاء في الإعلان الرسمي عن موعد الإجازة أن بداية العودة إلي الدوام في القطاع العام، سوف يكون يوم الإثنين 2021/07/26 الموافق يوم 1442/12/16 القادم.

أجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية

كانت المحكمة العليا في السعودية قد أعلنت رسمياً أن السبت 2021/07/10 الموافق 1442/11/30 هجري، هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن الأحد 1442/12/01 هو أول أيام شهر ذي الحجة، بيمى يعني أن يوم العيد سيوافق يوم الثلاثاء 2021/07/20، ووقفة عرفات ستكون يوم الإثنين 2021/07/19 الموافق 1442/12/09 القادم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وزارة الموارد هي الوزارة المنوط بها تحديد المواعيد الرسمية لأجازات العاملين في القطاع الحكومي في المملكة، فهي الوزارة المسئولة عن العاملين وعن حقوقهم والإجازات من أهم حقوق العامل، وتنظم الوزارة سير العمل في القطاع العام، ويتم التقديم على الوظائف الحكومية من خلال الوزارة.

موعد أجازة عيد الأضحى بالسعودية 1442

يقيم السعوديون في عيد الأضحى بعض العادات المتوارثة، ففي يوم العيد يتطيب الرجال ويذهبون للصلاة في المساجد، ويحمل الأطفال سلالات الحلوى والتمور وتوزيعها على المصليين في المسجد، ومن أهم كلمات التهاني التي تقال بين المواطنون في السعودية في هذه المناسبة ” عساكم من عواده”، وبعد الانتهاء من الصلاة يتم التوجه لذبح الأضحية وتوزيعها على المستحقين، ثم التجمع في منزل كبير العائلة للتهاني، وتحضير الفطور الجماعي للعائلة الذي يعد من طقوس العيد.