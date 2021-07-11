تحميل رابط نتائج الصف التاسع 2021 في سوريا حسب رقم الاكتتاب | موعد صدور نتائج التاسع عبر موقع وزارة التربية

ننشر لكم رابط نتائج الصف التاسع 2021 في سوريا حسب رقم الاكتتاب، حيث لا تزال عمليات البحث مستمرة من قبل عشرات الآلاف من طلاب وطالبات التاسع، وذلك من أجل التعرف على موعد صدور نتائج التاسع والتي من المقرر أن يتم نشرها عبر موقع وزارة التربية السورية، ويترقب الطلاب الذين انتهوا من أداء امتحانات الدورة الأولى موعد الإعلان عن نتائج التاسع للعام الجاري، وأكد وزير التربية السوري بأن نتائج الصف التاسع سيتم الاعلان عنها قبل تاريخ 16 يوليو الجاري، حيث سيتمكن الطلاب من التعرف على نتيجتهم بحسب رقم الاكتتاب، ونستعرض لكم كافة التفاصيل في هذا المقال.

نتائج التاسع 2021 وزارة التربية

ينتظر طلاب الصف التاسع في كافة مدارس المدن والمحافظات السورية، أن تعلن نتائج التاسع بعد مرور وقت على انتهاء تقديم الإمتحانات، ووردت الكثير من الأسئلة حول الموعد النهائي الذي ستصدر في النتيجة الخاصة بطلاب التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية، حيث يرى الطلاب بأن إعلان النتائج قد تأخر، وفي هذا السياق من المؤكد بأن النتيجة ستظهر خلال أيام قليلة قبل تاريخ 16 تموز 2021، وبرر وزير التربية بأن تأخر إعلان النتائج جاء بسبب الوقت الذي تمت فيه أعمال التصحيح ورصد درجات طلاب البكالوريا.

نتائج الصف التاسع 2021 في سوريا

جاءت نتائج الصف التاسع 2021 في سوريا بنسبة نجاح مرتفعة، أعلى من معدلها العام الماضي بحسب تقارير وزارية، وفيما بتعلق بأسماء أوائل الطلبة على مستوى المحافظات السورية، قالت الوزارة بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي، سيتم الإعلان فيه عن أسماء أوائل الطلاب كما ستعلن فيه ظهور نتيجة التاسع 2021 في سوريا، وسيعقد هذا المؤتمر في ديوان الوزارة، وانتهت لجان التصحيح من تصحيح سلالم الأسئلة، كما رصدت درجات الطلاب في الكنترول وتجرى الآن أعمال الضبط من أجل أن يتم رفعها عبر موقع الوزارة، وستتيح الوزارة التعرف على نتيجة التاسع حسب رقم الاكتتاب والاسم.

أولا، الانتقال إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم. ثانيا بعد أن تسجل الدخول للموقع قم باختيار نتائح التعليم الأسايي أو الاعدادية ثالثا، ادخال رقم الاكتتاب الخاص بط. رابعا اختيار المحافظة التابع لها الطالب. خامسا، الضغ على كلمة أبدا البحث.

نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب