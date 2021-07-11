المغرب يعلن الأربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "هسبيريس" المغربية، قالت وزارة الأوقاف إنها راقبت هلال شهر ذى الحجة لعام 1442هـ بعد مغرب يوم السبت 29 ذى القعدة 1442 هـ، الموافق 10 يوليو 2021 م، وأنها اتصلت بجميع مندوبى الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة فى مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

ووفقًا لبلاغ وزارة الأوقاف المغربية، أعلنت البلاد أن شهر ذى القعدة يكون قد استكمل الثلاثين يومًا، ويكون فاتح شهر ذى الحجة هو يوم الاثنين 12 يوليو 2021 م، وعليه يكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 10 ذى الحجة 1442 هـ، الموافق 21 يوليو 2021 م.

يذكر أن دائرة الأهلة فى المحكمة السعودية العليا أعلنت أن الأحد الموافق 11 يوليو 2021 هو غرة شهر ذى الحجة، وأن الوقوف بعرفة يوم الإثنين التاسع من شهر ذى الحجة لهذا العام 1442هـ، الموافق 19 يوليو 2021م ، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.