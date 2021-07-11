إيران تعيد عناصر حرس الحدود الأفغان لبلادهم بعد فرارهم من هجوم لطالبان

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول فى مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة الايرانية: طلبت أفغانستان من إيران المساعدة فى إعادة حرسها الحدودى، الذين لجأوا إلى إيران، الخميس الماضى، فى أعقاب هجوم لطالبان على معبر إسلام قلعة الحدودى.

وأضاف المصدر، إن إيران تستعد لإرسال رحلة مباشرة إلى كابول لإعادة عناصر حرس الحدود الأفغانى إلى بلادهم.

وسقط معبر إسلام قلعة، الخميس، عند نقطة الصفر على حدود ولاية هرات الأفغانية مع حدود دوغارون فى إيران، فى أيدى قوات طالبان، ولجأ حرس الحدود الأفغان جرّاء الهجوم إلى داخل الأراضى الإيرانية.

