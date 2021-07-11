جدة - نرمين السيد - وبحسب الإعلام اليمنى، تزامن ذلك مع الانتصارات المتوالية التى يحققها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية فى المحورين، شرق وغرب مدينة البيضاء ـ عاصمة المحافظة ـ وسط انهيار واسع وخسائر فى صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميليشيا الحوثى تعترف بمقتل 20 قياديا عسكريا فى معارك البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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