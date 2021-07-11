فنزويلا: 26 قتيلاً جراء اشتباكات بين الشرطة وعصابة إجرامية فى كراكاس

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الداخلية الفنزويلية كارمن ميلينديز، أمس السبت، سقوط 26 قتيلاً على الأقل، بينهم 4 من رجال الشرطة، وإصابة 38 آخرين فى اشتباكات بين الشرطة وعصابة فى شمال غرب العاصمة كراكاس، الأسبوع الماضى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت ميلينديز، إن 10 من رجال شرطة أصيبوا فى الاشتباكات، وقتل 22 مجرم من العصابات. وأضافت الوزيرة الفنزويلية، أن هناك نحو 28 إصابة بين المدنيين، وذلك فى إشارة إلى السكان غير المشتبه بانتمائهم إلى العصابات وأن بعض المدنيين لقوا حتفهم رغم أنها لم تحدد عددهم ولم تقدم تفاصيل أخرى. وبحسب "رويترز"، كشف نشطاء حقوقيون، الأسبوع الماضى، عن مقتل أربعة أشخاص برصاص طائش خلال الاشتباكات، حيث يتهم النشطاء والمعارضة السياسية حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بتجاهل تغطية الخسائر فى صفوف المدنيين خلال مداهمات مكافحة الجريمة.

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