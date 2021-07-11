عاجل.. إحباط محاولتين لتفجير أبراج كهرباء بمحافظتى نينوى وديالى

جدة - نرمين السيد - قالت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان لها - إن "القوات الأمنية بعمليات نينوى، وكذلك فى محافظة ديالى تمكنت من تفكيك العديد من العبوات الناسفة التى كانت مزروعة أسفل أبراج الطاقة الكهربائية".

وأضافت أن القوات الأمنية بتشكيلاتها المختلفة تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات لضمان استقرار وصول التيار الكهربائى إلى كافة مناطق البلاد.