واشنطن: قلقون من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن "قلقة جدا" من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادى، محذرة من "سلسلة أخطار" تلقى بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمى بسبب "تفشى متحورات جديدة من كوفيد-19 ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح".

يشار إلى أنه لليوم الثالث على التوالى، سجلت الولايات المتحدة نحو 20 ألف إصابة جديدة، وهى عتبة لم تتجاوزها البلاد منذ مايو الماضى، ما ينذر بانتكاسة فى جهود مكافحة الوباء.