11 ضد 8.. "منافسة أخرى" على هامش نهائي اليورو

من بين 24 منتخبا، تتبارى إنجلترا وإيطاليا فقط في اليوم الختامي من أجل التنافس على لقب "يورو 2020" بملعب ويمبلي، في مباراة تحمل في طياتها منافسة هامشية بين اثنين من أفضل دوريات كرة القدم في العالم.

لعب كل منتخب من طرفي النهائي 6 مباريات في بطولة أوروبا، وهذا العدد كان كافيا من أجل إثبات جدارة الظهور في المباراة النهائية.

مشوار إنجلترا

المنتخب الإنجليزي لم يستقبل أي أهداف في البطولة باستثناء واحد في نصف النهائي أمام الدنمارك، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأسود الثلاثة (2-1)، حيث فاز في افتتاح مشواره بهدف نظيف على كرواتيا، ثم تعادل سلبيا مع اسكتلندا ليثير الشكوك حول قدراته، قبل أن يفوز بصعوبة على التشيك بهدف نظيف في ختام المجموعات.

وفي دور الـ16، أثبتت إنجلترا قدرتها على المنافسة على اللقب بالتغلب على ألمانيا بثنائية نظيفة، قبل أن تسحق أوكرانيا برباعية نظيفة في ربع النهائي وأخيرا الدنمارك في نصف النهائي.

نجوم البريميرليغ

ويضم التشكيل الأساسي للمدير الفني غاريث ساوثغيت 11 نجما من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى كتيبة من أفضل لاعبي المسابقة ذاتها على مقاعد البدلاء.

فريق الشرف الذي بلغ نهائي بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخ إنجلترا يضم حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، أمامه ثنائي مانشستر سيتي كايل والكر وجون ستونز، وثنائي مانشستر يونايتد هاري ماغواير ولوك شو.

واعتمد ساوثغيت على كالفين فيلبيس نجم ليدز يونايتد، الذي صنعه المدير الفني للفريق الإنجليزي مارسيلو بيلسا، إلى جوار ديكلان رايس لاعب وستهام يونايتد، وماونت لاعب تشلسي في الوسط.

ويتكون الثلاثي الهجومي للمنتخب الإنجليزي من رحيم سترلينغ لاعب سيتي، وهاري كين نجم توتنهام هوتسبير وصاحب الحذاء الذهبي في البريميرليغ، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال.

مشوار إيطاليا

أما إيطاليا فقد لفتت الأنظار ببدايتها القوية في المجموعات، بالفوز على تركيا وسويسرا بثلاثية نظيفة في كل مباراة، وحصد العلامة الكاملة بالفوز الثالث على ويلز بهدف نظيف.

واستقبلت إيطاليا أول هدف في دور الـ16 في فوزها على النمسا 2-1، وبنفس النتيجة عبرت بلجيكا في ربع النهائي، ثم تجاوزت إسبانيا بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.

نجوم الكالتشيو

التشكيل الأساسي لفريق المدير الفني روبرتو مانشيني كان يضم 9 لاعبين من الدوري الإيطالي، لكن مع إصابة سبيناتزولا تقلص هذا العدد إلى 8.

تلعب إيطاليا بحارس ميلان جانلويجي دوناروما وأمامه جيوفاني دي لورينزو لاعب نابولي، وثنائي يوفنتوس جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، وإيمرسون لاعب تشلسي.

وفي الوسط يلعب نيكولو باريلا نجم إنتر ميلان، وجواره جورجينيو لاعب تشلسي وماركو فيراتي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، خلف الثلاثي لورينزو إنسيني نجم نابولي، وفيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس، وشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو.

وبالتالي فلا يوجد في تشكيلة "الأتزوري" من خارج الدوري الإيطالي حاليا، سوى الثلاثي إيمرسون وجورجينيو وفيراتي.

11 لاعب من البريميرليغ في منتخب إنجلترا ضد ثنائي من الدوري الإنجليزي و8 من الكالتشيو مع لاعب واحد من الدوري الفرنسي، إذا لعب الفريقان بنفس تشكيل مباراتي نصف النهائي.

وقد تكون المباراة دليلا على قوة الدوري الإنجليزي أو الإيطالي، وحسم الجدل الدائر حول البطولة الأقوى والأكثر متعة، على الأقل خلال الموسم الماضي، خاصة مع عودة الكرة الإيطالية تدريجيا لسابق عهدها لتذكر الجميع بوصف "جنة كرة القدم" الذي كان يطلق على الكالتشيو سابقا.