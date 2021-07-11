“حساب المواطن” إيداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين حتى نهاية اليوم الأحد 11 يوليو 2021

أكد برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدفعة 44 في حسابات المستفيدين، ونشر الحساب الرسمي الخاص بالبرنامج عبر موقع تويتر، بأن عملية صرف الدعم المالي قد بدأ إيداعها في حسابات المشمولين في حساب المواطن على أن تكون الطلبات الخاصة بهم مكتملة، وسيتواصل صرف الدعم حتى نهاية اليوم الاحد 11/7/2021، واشتدت عمليات البحث عبر محرك جوجل، لمعرفة كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، وفي سطور هذا المقال نوضح لكم بالخطوات والشرح التفصيلي كيفية الاستعلام عن حساب المواطن.

الإستعلام عن برنامج حساب المواطن برقم الهوية

تسائل العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن طريقة الاستعلام عن حساب المواطن، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد خصصت رابط لكافة المشمولين في برنامج الدعم للتعرف على تفاصيل الدفعة وقيمتها النقدية، ويعد حساب المواطن من أضخم البرامج الداعمة للمواطنين والذي يهدف إلى تخفيف أعباء الحياة على المواطنين من خلال دعم الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، ويشترط على المستفيد أن يلتزم بكافة الشروط المعلنة من قبل الوزارة حتى لا ينقطع الدعم عنه بالإضافة إلى تحقيق شروط الأهلية في البرنامج.

خصص برنامج حساب المواطن مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لإيداعه في حسابات المستفيدين، وقد بلغ عدد المواطنين المشمولين ضمن برنامج حساب المواطن نحو 10.5 مليون مواطن ومواطنة، ومع بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الدفعة الرابعة والأربعين تزايد البحث عن رابط الموقع المخصص للاستعلام عن الدفعة 44 وكيفية معرفة قيمة الدعم، وفي الفقرة التالية نتابع معكم بالخطوات خطوة بخطوة طريقة الدخول للموقع ومعرفة تفاصيل الدفعة 44، كل ما عليكم هو متابعة الشرح والخطوات.