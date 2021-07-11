ألمانيا تسجل 745 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و736165 بعد تسجيل 745إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91231 بعد تسجيل ست وفيات.