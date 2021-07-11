الأسير المحرر ثائر شعفوط يصل إلى الأردن

دوت الخليج :- وصل الأسير الأردني المحرر ثائر شعفوط، صباح الجمعة إلى أرض الوطن، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الاسرائيلي. وقضى ثائر شعفوط مدة محكوميته البالغة 28 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار أردني. جدير بالذكر أن شعفوط اعتقل بتاريخ 17 أبريل 2019 بتهمة مقاومة الاحتلال. و انطلقت مسيرة مركبات من دوار عين الباشا الرئيسي – شارع عمان / جرش، إلى جسر الملك حسين (الشونة الجنوبية) عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً، لاستقبال الأسير الأردني المحرر ثائر شعفوط.

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