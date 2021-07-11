انت الان تتابع تفاصيل خبر أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة عن شهر يوليو 2021 والتطبيق بدايةً من اليوم 11 يوليو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت شركة أرامكو السعودية منذ قليل عن أسعار البنزين الجديدة عن شهر يوليو 2021 والتي يتم العمل بها بداية من اليوم الأحد 11 يوليو الجاري، ووفق الأسعار المعلنة، فقد لوحظ وجود استقرار في أسعار الوقود هذا الشهر مقارنةً بأسعار الأشهر الماضية، وذلك أمر طبيعي نتيجة استقرار أسعار النفط عالمياً وعدم حدوث أي تغيرات على الأسعار منذ الشهر الماضي.

أسعار البنزين الجديدة عن شهر يوليو 2021 في السعودية

كما تقوم المملكة العربية السعودية بمراجعة أسعار البنزين كل شهر وذلك وفق المتغيرات العالمية في أسعار النفط، كما تقوم الشركة بتلبية جميع احتياجات المواطنين بالسعودية من القود ومشتقاته.

سعر البنزين اليوم عن شهر يوليو 2021

قامت شركة أرامكو السعودية منذ قليل بإعلان أسعار البنزين الجديدة عن شهر يوليو 2021 والتي سوف يتم العمل بها بداية من اليوم 11 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل، وجاء سعر البنزين اليوم وفق ما يلي:

بنزين 91 سجل بداية من 11 يوليو هو 2.18 ريال.

بنزين 95 سجل 2.33 ريال.

سعر الديزل 0.52 ريال.

سعر الكيروين 0.70 ريال.

سعر البترول المسال 0.75 ريال.

ولوحظ في هذه الأسعار تثبيتها على نفس أسعار الشهر الماضي ولم يحدث عليها أي تغيرات

أسعار البنزين الجديدة يونيو 2021 والعمل بها الجمعة 11 يونيو

بنزين 91 سجل بداية من 11 يوني 2021 2.18 ريال.

بنزين 95 سجل بدايةً من الجمعة 2.33 ريال.

سعر الديزل كما هو عند 0.52 ريال.

سعر الكيروين ثابت عند 0.70 ريال.

سعر البترول المسال مستقر عند 0.75 ريال.

أسعار البنزين الجديدة 11 مايو 2021 في السعودية

وجاءت أسعار البنزين الجديدة في السعودية بدايةً من اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 وفق ما يلي:

بنزين 91 سجل اليوم 11 مايو 2.08 ريال مقارنةً بـ 1.99 الشهر الماضي.

بنزين 95 سجل اليوم الثلاثاء 11 مايو 2.23 ريال مقارنةً بـ2.13 ريال الشهر الماضي.

ديزل سجل اليوم الثلاثاء 11 مايو 0.52 سعر اللتر الواحد وهي نفس أسعار الشهر الماضي.

الكيروسين سجل اليوم 11 مايو 2021 سجل 0.70 سعر اللتر الواحد وهي نفس أسعار الشهر الماضي.

غاز البترول المسال سجل اليوم 0.75 سعر اللتر وهي نفس أسعار الشهر الماضي.

أسعار البنزين أبريل 2021

وحول أسعار البنزين الجديدة أبريل 2021 والمزمع تطبيقها في 11 أبريل الجاري، فقد جاءت وفق ما يلي:

بنزين 91 سجل اليوم 1.99 ريال مقارنةً بـ 1.90 ريال الشهر الماضي.

بنزين 95 سجل اليوم 2.13 ريال مقارنةً بـ 2.04 ريال الشهر الماضي.

ديزل سجل اليوم 0.52 سعر اللتر الواحد وهي نفس أسعار الشهر الماضي.

الكيروسين سجل اليوم 0.70 سعر اللتر الواحد وهي نفس أسعار الشهر الماضي.

غاز البترول المسال سجل اليوم 0.75 سعر اللتر وهي نفس أسعار الشهر الماضي.

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كما وجهت أرامكو المواطنين بمراعاة نوع البنزين المناسب مع السيارات، لأن استعمال البنزين الأقل يضر بشكل كبير بمحرك السيارة على المدى البعيد.