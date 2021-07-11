رسالة من جونسون إلى منتخب إنجلترا قبيل نهائي يورو 2020

بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأطيب أمنياته إلى منتخب إنجلترا لكرة القدم الذي وصفه بـ"المبهر"، وذلك قبل نهائي بطولة يورو2020 أمام إيطاليا اليوم الأحد.
وأشاد جونسون بالأداء "الرائع" للمنتخب في البطولة، وذلك في خطاب موجه الى المدير الفني للفريق غاريث ساوثغيت واللاعبين.
وقال إن إنجلترا "صنعت التاريخ بالفعل" من خلال الوصول إلى نهائي مسابقة دولية كبيرة.
يشار إلى ان مباراة النهائي، الأحد، بإستاد ويمبلي هي الأولى التي يصل إليها منتخب إنجلترا منذ فوزه بكأس العالم في 1966.
وتواجد جونسون باستاد ويمبلي يوم الأربعاء عندما فازت إنجلترا على الدنمارك 2-1 لتصل الى النهائي.
وقال للمنتخب: "لقد صنعتم فريقا من أخوة يبدو تعاونهم وإصرارهم مضيئا وظاهرا للعيان في كل ما تقومون به".
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