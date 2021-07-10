الصومال: استهداف القصر الرئاسى فى مقديشو بقذائف الهاون

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "روسيا اليوم"، أن القصر الرئاسى تعرض للقصف بخمس قذائف هاون على الأقل ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الهجوم الذى أثار الذعر لدى سكان المناطق المحيطة بالقصر.
وأضافت وسائل إعلام صومالية أنه "لم تتحمل أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن (حركة الشباب) شنت مثل هذه الهجمات على الرئاسة الصومالية فى مرات سابقة".
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