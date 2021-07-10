جمع كلمة حليب .. إجابة سؤال جمع كلمة حليب امتحان اللغة العربية الصف الثالث الثانوي 2021

جمع كلمة حليب، وبعد انتهاء مارثوا الثانوية العامة اليوم من أداء امتحان اللغة العربية، كان من ضمن الأسئلة التي وجد البعض منهم صعوبة منها جمع كلمة حليباستاء الجميع من الطلبة والطالبة من صعوبة الامتحان وقد قاموا بالبكاء مما تسبب في قلقل وتوتر اولياء الأمور وخوفهم من عدم تمكن ابنائهم وبناتهم من الالتحاق بكليات القمة كالطب والهندسة والزارعة، ونظرًا لان هذه الكلمة تعتبر بمثابة نفس مشكلة دفعة 2007 عندما تضمن الامتحان على جمع كلمة وحي، لذا أول ما بحيث عنه الطلبة والطالبات هو التعرف على جمع حليب، الأمر الذي ينتج عنه خوف وقلق من طالب وطالبات الشعبة الأدبية، لذا سنتعرف معكم من خلال هذا المقال على جمع هذه الكلمة من خلال موقع ثقفني.

جمع كلمة حليب

ومن أكثر الأسئلة انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي جمع كلمة حليب، التي وقعت وقع الصاعقة على كل الطلبة والطالبات من الشعبة العلمية، ولكن الإجابة الصحيحة متابعينا ومتابعاتنا من موقع ثقفني هي “أحلبة”، وقد جاءت بنفس نموذج امتحان اللغة لعربية للصف الثالث الثانوي، وقد تم كتابة هذا هذا الجمع بناءً على مثال رغيف والذي جمعه ارغفة، كما أضاف استاذ فلسفة اللغة العربية عبد الوهاب أنه جمع حليب قد يكون كذلك “حلبان” مثل المثال الخاص بجمع كلمة قضيب “قضبان”، وقد أشار الأستاذ الخاص فلسفة اللغة العربية أن كل القواميس المعبرة لم تذكر أو توضح جمع كلمة حليب.

امتحان اللغة العربية

وبعد ان تعرفنا على غجابة السؤال الخاص جمع كلمة حليب، وجب الإشارة إلى أن الطلبة والطالبات على مستوى الجمهورية قد واجههوا صعوبة كبيرة خلال تاديتهم لامتحان الثانوية العامة الخاص باللغة العربية، وبعد أن انتهوا من أدائه أشاروا إلى أن كانوا يحتاجون المزيد من الوقت لللانتهاء من الامتحان على افضل وجه ممكن، كل التوفيق والنجاح لكل الطلبة والطالبات ممن في الثانوية العامة، وغدا سيكون اول يوم للشعبة الأدبية نتمنى أن ينتهوا من أداء الامتحان وهم في كامل السعادة والسرور، وبعد غد سيقوم طلاب الشعبة العلمية بأداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية .