تسجيل جديد حساب المواطن ومتى يفتح التسجيل

تسجيل جديد حساب المواطن هي خدمة مميزة قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية لمواطنيها، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم وأكبر برامج الدعم التي أنشأتها المملكة لتقديم الدعم لمستحقيه، وتم تفعيل برنامج حساب المواطن لمساعدة الأسر محدودى الدخل ومتوسطى الدخل وتوفير إحتياجاتهم الأساسية بالحياة، ومن خلال البرنامج الألكترونى يستطيع المواطن السعودي الإستفادة بخدمات كثيرة تتمثل في تحديث حساب المواطن بالرقم القومى، الإستعلام عن بيانات المستفيد فى حساب المواطن، وغيرها من الخدمات التى تخص المستفيد ويمكن الحصول عليها إلكترونياً.

تسجيل جديد حساب المواطن

عندما يفتح موقع التسجيل من جديد لعام ٢٠٢١ يقوم المواطن بإتباع الآتى من أجل إتمام التسجيل بالبرنامج والحصول على الدعم المادي لمواجهة إحتياجاته وذلك بعد زيادة الأسعار الناجمة عن تحرير سعر الطاقة في ظل الإصلاحات الاقتصادية نحو رؤية المملكة 2030، وإليكم طريقة التسجيل بالتفصيل:

قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

النقر على خيار تسجيل جديد.

ثم إدخال البيانات المطلوبة كاملة، منها رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف، ورقم التحقق.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام عقب الاطلاع عليها، ثم النقر على خيار تسجيل.

يتعين وصول رسالة للتحقق عبر الجوال المسجل، بها كلمة المرور التي ستقوم بإدخالها في الموقع.

بعد ذلك سيتم تفعيل الحساب والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور.

كيف التسجيل في حساب المواطن

إليكم بالتفصيل طريقة التسجيل بكل الخطوات عبر الفيديو التالي:

متى يفتح التسجيل فى حساب المواطن

سؤال بحث عن إجابته الكثيير من المواطنيين السعوديين المستفيدين من خدمة حساب المواطن، فأتى الرد من خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي الأبرز تويتر من الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن كالتالي، بأنه لا يوجد تاريخ معين ولكن ستتم مراجعة ضوابط برنامج حساب المواطن بشكل دوري ومنتظم، وإلى الآن تم تعليق إستقبال أى طلبات جديدة لجميع المتقدمين الجدد للحصول على الدعم.

عزيزي المستفيد ، لا يمكنك الدخول على حسابك في برنامج حساب المواطن وذلك لانتهاء فترة التسجيل

عند القيام بمحاولة تسجيل جديد حساب المواطن قد تظهر هذه الرسالة لأن موعد التسجيل واستقبال الطلبات الجديدة لم يتم تحديده بعد، ونود لفت نظركم أنه يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وغاية فى الدقة لأنه في حال حدوث أي أخطاء في معلومة أو مستند مطلوب لن يتم قبول الطلب المقدم.