جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الجزائرى الجديد رمطان لعمامرة، حيث قدَّم له الوزير شكرى التهنئة بمُناسبة توليه مهام منصبه.





وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية فى مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبى تطلعات شعبيهما الشقيقين. كما تطرق الوزيران إلى المُستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة، علاوة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أى تجاذبات لا تراعى مصالحها وحقوق شعوبها فى الاستقرار والنماء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يُجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الجزائر الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.