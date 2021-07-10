ارتفاع عدد قتلى مبنى فلوريدا المنهار إلى 86

ارتفاع عدد قتلى مبنى فلوريدا المنهار إلى 86ارتفعت حصيلة قتلى حادثة انهيار المبنى السكني في مدينة سيرفسايد بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 86 شخصاً.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت، عن رئيسة بلدية ميامي دانييلا ليفين كافا قولها: إن عدد الضحايا ارتفع إلى 86 قتيلاً.. مشيرة إلى أن 43 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

ولفتت إلى أنه لم يتم العثور على ناجين بعد انهيار المبنى في الـ24 من يونيو الماضي.

وكان حصيلة الأمس قد أفادت بارتفاع عدد الضحايا إلى 78 قتيلاً بعد انتشال 14 جثة من موقع المبنى المنهار.