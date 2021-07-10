أفغانستان.. قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات بين ”طالبان” والقوات الحكومية 

أسفرت المعارك بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي "طالبان"، في ولاية بادغيس بشمال غرب البلاد، خلال الأيام الأخيرة، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أكثر من 70 آخرين.
أفغانستان.. قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات بين "طالبان" تعلن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في أفغانستان
وبحسب مصادر طبية أُصيب 77 مدنيا في الأيام الثلاثة الماضية في اشتباكات بين القوات الحكومية و"طالبان"، في عاصمة الولاية.
وبدأ الجيش الأفغاني عملية لتحرير مدينة "كالاي ناو" عاصمة ولاية بادغيس الأفغانية من مسلحي حركة "طالبان" الراديكالية.
واقتحم مسلحو الحركة في وقت سابق سجنا في المدينة وأطلقوا سراح جميع السجناء، واندلع بعد ذلك قتال شوارع في المدينة.
وازادت وتيرة العنف خلال الأيام الأخيرة في أفغانستان، حيث امتدت المواجهات إلى عدد من المناطق، وتمكن مسلحو "طالبان" من السيطرة على مناطق واسعة، ونقاط حدودية مع الدول المجاورة، وشنوا هجوما على مدن كبيرة.
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