بريطانيا تسجل 34 وفاة وأكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا 

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، 32367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وتشير حصيلة اليوم إلى انخفاض في عدد الإصابات مقارنة مع أمس الجمعة الذي سجلت فيه 35707 إصابات.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 34 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128399 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك المرتبة الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.