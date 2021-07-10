إثيوبيا.. فوز كاسح للحزب الحاكم

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، مساء السبت، فوز الحزب الحاكم (حزب الازدهار) بـ 410 مقاعد من أصل 436 في البرلمان الفيدرالي، والذي سيشهد بقاء بعض المقاعد شاغرة بسبب عدم إجراء انتخابات نتيجة لاضطرابات أو أسباب لوجستية.

وقال نائب رئيس اللجنة وبشت أيلي في مؤتمر صحفي في أديس أبابا إن حزب آبي أحمد حصل على 410 مقاعد من إجمالي 432 مقعدا. وأشاد آبي أحمد بالانتخابات باعتبارها المحاولة الأولى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلاده. وخسر زعيم حزب "مواطنون إثيوبيون من أجل عدالة اجتماعية" المعارض الرئيسي، بيرهانو نيغا، بينما فازت أحزاب المعارضة بـ 11 مقعدًا فقط.

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