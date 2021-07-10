شروط وخطوات التقديم في الحرس الوطني 1442 لحملة الثانوية العامة

التقديم في الحرس الوطني 1442 لحملة الثانوية العامة يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون شروط وطريقة التقديم في هذه الوظائف التي قامت قوات الحرس الوطني في المملكة بالإعلان عنها علي شبكة الأنترنت.التقديم في الحرس الوطني 1442
قامت إدارة القبول المركزي في قوات الحرس الوطني السعودي بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف في العديد من التخصصات لكل من حملة شهادة الثانوية العامة من النساء والرجال حيث يتم التقديم ثم القبول والإلتحاق بالدورة ثم استلام الوظيفة برتبة جندي ويتم الترقية بناء علي سلم وظائف العسكريين في المملكة.شروط الحرس الوطني
قامت إدارة القبول المركزي في الحرس الوطني بوضع مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم في تلك الوظائف وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:
- يجب إن يكون المتقدم لتلك الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.
- يشترط إن لا يكون متزوج أو متزوجة من شريك غير سعودي.
- إن يكون حصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات.
- أذا كان حاصل علي شهادة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلة الشهادة في وزارة الخارجية.
- يجب إن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم علية في قضايا جنائية.
- يشترط إن لا يقل طول الذكور عن 168 سم.
- يجب تناسب طول المتقدم مع وزنة.
حتي تستطيع التقديم في هذه القوات يجب عليك القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الحرس الوطني علي شبكة الأنترنت.
- اختيار بوابة القبول في الوزارة من القائمة العلوية.
- تقوم باختيار الوظيفة المتقدم لها.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التقديم.
- يتم فتح لك نموذج التقديم في الوظائف.
- تكتب رقم الهوية ثم الأسم.
- إدخال تاريخ الميلاد.
- تحديد الجنس.
- بعد ذلك تقوم بتعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- النقر علي زر التسجيل.
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التقديم في الحرس الوطني 1442 لحملة الثانوية العامة يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون شروط وطريقة التقديم في هذه الوظائف التي قامت قوات الحرس الوطني في المملكة بالإعلان عنها علي شبكة الأنترنت.التقديم في الحرس الوطني 1442
قامت إدارة القبول المركزي في قوات الحرس الوطني السعودي بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف في العديد من التخصصات لكل من حملة شهادة الثانوية العامة من النساء والرجال حيث يتم التقديم ثم القبول والإلتحاق بالدورة ثم استلام الوظيفة برتبة جندي ويتم الترقية بناء علي سلم وظائف العسكريين في المملكة.شروط الحرس الوطني
قامت إدارة القبول المركزي في الحرس الوطني بوضع مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم في تلك الوظائف وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:
- يجب إن يكون المتقدم لتلك الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.
- يشترط إن لا يكون متزوج أو متزوجة من شريك غير سعودي.
- إن يكون حصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات.
- أذا كان حاصل علي شهادة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلة الشهادة في وزارة الخارجية.
- يجب إن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم علية في قضايا جنائية.
- يشترط إن لا يقل طول الذكور عن 168 سم.
- يجب تناسب طول المتقدم مع وزنة.
حتي تستطيع التقديم في هذه القوات يجب عليك القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الحرس الوطني علي شبكة الأنترنت.
- اختيار بوابة القبول في الوزارة من القائمة العلوية.
- تقوم باختيار الوظيفة المتقدم لها.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التقديم.
- يتم فتح لك نموذج التقديم في الوظائف.
- تكتب رقم الهوية ثم الأسم.
- إدخال تاريخ الميلاد.
- تحديد الجنس.
- بعد ذلك تقوم بتعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- النقر علي زر التسجيل.
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