فرنسا.. إصابة سائح إسباني جراء اعتداء بسكين 

أفاد موقع BFMTV الفرنسي، اليوم السبت، بتعرض سائح إسباني لإصابة في الرقبة بعد أن اعتدى عليه شخص بسكين في أحد شوارع العاصمة باريس.
وأوضح الموقع أن منفذ الهجود قد اعتقل، فيما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووفقا للمعلومات الأولية، فإن السائح وزوجته تشاجرا مع شخص "يبدو أنه مدمن مخدرات"، قبل أن يخرج الأخير سكينا ويستخدمه لطعن السائح.
كما دعت بلدية باريس المواطنين إلى عدم التوجه إلى حي "أوتيل دو فيل" الذي كان مسرحا للاعتداء.
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