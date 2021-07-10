حفتر وكوبيش يؤكدان ضرورة عقد الانتخابات فى ليبيا بموعدها

جدة - نرمين السيد - أكد المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، ضرورة عقد الانتخابات فى ليبيا بموعدها المحدد نهاية العام الجارى.





ونشرت القيادة العامة للجيش الليبى، عبر صفحته بموقع فيس بوك، منشورا قالت فيه "القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر، يلتقى فى مكتبه بمقرّ القيادة العامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا والوفد المُرافق له". وأوضحت أنه "تم استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات فى موعدها المحدد نهاية العام الجارى".

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